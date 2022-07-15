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Spor

Trabzonspor'da Gervinho defteri kapandı! İşte yeni adresi...

Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen Gervinho'nun yeni adresi belli oldu. Aris ile anlaşmaya varan Gervinho, sağlık kontrolünden geçmek için Yunanistan'a gitti. İşte detaylar...

15 Temmuz 2022 Cuma 20:54 - Güncelleme:
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Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Gervinho, Aris ile anlaşmaya vardı. Gervinho, sağlık kontrolünden geçmek için Yunanistan'a gitti. 35 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun sağlık kontrolü ardından imzayı atması bekleniyor.

GERVİNHO'DAN KENDİSİNE KULÜP BULMASI İSTENMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon çapraz bağları kopan Gervinho'nun sözleşmesi dondurulmuş ve Trabzonspor yıldız oyuncuyla bu sezondan itibaren geçerli olmak üzere yeni sözleşme imzalamıştı. Yeni sezonda teknik direktör Abdullah Avcı'nın planlarında yer almayan 35 yaşındaki futbolcuya 'kulüp bul' mesajı gönderilmişti.

ARİS'E İMZAYI ATACAK

Gervinho, Yunan Ligi ekibi Aris ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Fildişi sahilli oyuncu, bugün akşam saatlerinde komşuya gitti. Başarılı futbolcu, Yunanistan Havalimanı'nda Aris atkısıyla da poz verdi. Deneyimli oyuncunun sağlık kontrolleri sonrasında resmi imzayı atması bekleniyor.

GERVİNHO'NUN TRABZONSPOR KARNESİ

Gervinho, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 13 resmi maçın 10'unda ilk 11'de yer aldı ve toplam 659 dakika süre aldı. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

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