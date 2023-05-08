Trabzonspor'da ilk ayrılık! Güle güle Uğurcan Çakır, rekor rakam...

Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır, sezon sonu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili forma ile şampiyonluğu kazanan Uğurcan Çakır için istenilen bonservis bedeli belli oldu.
Geçtiğimiz sezon şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 38 yıl sonra kupaya uzanmıştı. Bordo-mavililerin bu başarısında kilit rol oynayan tecrübeli kaleci, sezonun en önemli oyuncularından biri olmuştu.
Şampiyonluk sezonunda gösterdiği başarılı performans ile birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Uğurcan Çakır için büyük maçlara gözlemci gönderilmişti. İngiltere'den Sheffiel United ve Everton'ın ilgisi olduğu bilinirken, Fransa'dan ise Monaco ve Nice'in liste başı isimlerinden biri olduğu biliniyor. Bordo-mavililerin ise başarılı kaleci için 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli istediği biliniyor.
Bordo-mavili forma ile 40 maça çıkan milli kaleci, 16 maçta kalesini gole kapadı. Tecrübeli kaleci ise 58 gole engel olamadı.
Star Gazetesi