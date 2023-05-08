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Spor

Trabzonspor'da ilk ayrılık! Güle güle Uğurcan Çakır, rekor rakam...

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, bordo-mavili ekipten ayrılmaya hazırlanıyor. Avrupa'da oynama hayali ile yanıp tutuşan Uğurcan Çakır için birçok Avrupa kulübünün harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi8 Mayıs 2023 Pazartesi 10:36 - Güncelleme:
Trabzonspor'da ilk ayrılık! Güle güle Uğurcan Çakır, rekor rakam...
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Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır, sezon sonu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili forma ile şampiyonluğu kazanan Uğurcan Çakır için istenilen bonservis bedeli belli oldu.

UĞURCAN ÇAKIR, 38 YIL SONRA TARAFTARI MUTLU ETTİ

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 38 yıl sonra kupaya uzanmıştı. Bordo-mavililerin bu başarısında kilit rol oynayan tecrübeli kaleci, sezonun en önemli oyuncularından biri olmuştu.

AVRUPA'NIN KAPILARI ARALANIYOR

Şampiyonluk sezonunda gösterdiği başarılı performans ile birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Uğurcan Çakır için büyük maçlara gözlemci gönderilmişti. İngiltere'den Sheffiel United ve Everton'ın ilgisi olduğu bilinirken, Fransa'dan ise Monaco ve Nice'in liste başı isimlerinden biri olduğu biliniyor. Bordo-mavililerin ise başarılı kaleci için 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli istediği biliniyor.

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Bordo-mavili forma ile 40 maça çıkan milli kaleci, 16 maçta kalesini gole kapadı. Tecrübeli kaleci ise 58 gole engel olamadı.

Star Gazetesi

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