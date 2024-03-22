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Spor

Trabzonspor'da izin yarın bitiyor

Trabzonspor, milli ara nedeniyle liglere verilen arada oyuncularına izin vermişti. Bordo mavili ekipte izin yarın yapılacak antrenmanla son bulacak.

22 Mart 2024 Cuma 16:50 - Güncelleme:
Trabzonspor'da izin yarın bitiyor
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Trabzonspor, yeniden top başı yapacak. Bordo mavili oyuncular, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada 5 gün izin yapmıştı.

İznin sona ermesiyle birlikte Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Karadeniz ekibi, Nisan başında Konya'da oynanacak mücadeleye kadar hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde sürdürecek.

Bordo-mavililer, bu süreci bir hazırlık maçıyla değerlendirmeyi de planlıyor. Böylece teknik heyetin, daha az süre alan oyuncuların durumunu görme imkanı bulması amaçlanıyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de kalan maçlarından başarılı sonuçlar alarak sezonu üçüncü sırada tamamlamayı hedefliyor. Bordo mavililer, ligde kalan 8 maçının 4'ünü Trabzon'da 4'ünü ise dış sahada oynayacak.

Karadeniz ekibinin bu sezon için belirlediği bir diğer hedef de Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek. Trabzonspor, 5'inci turda başladığı kupada adını son 4 takım arasına yazdırmıştı. Bordo-mavililer; yarı finalde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

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