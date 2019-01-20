Trabzonspor'da Joao Pereira'nın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi
Trabzonsporlu Joao Pereira'nın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.
Trabzonspor'da, Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Joao Pereira'nın sağ ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.
Sol ayak tarak kemiği kırılan Pereira, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.
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