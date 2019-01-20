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Trabzonspor'da Joao Pereira'nın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi

Trabzonsporlu Joao Pereira'nın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

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Trabzonspor'da, Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Joao Pereira'nın sağ ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

Sol ayak tarak kemiği kırılan Pereira, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.

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