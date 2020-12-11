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Spor

Trabzonspor'da Kayserispor kadrosunda Nwakaeme yer almadı

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri'ye hareket etti.

IHA11 Aralık 2020 Cuma 19:06 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 19:06
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan taktik çalışmasıyla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer Türk Hava Yollarına (THY) ait özel bir uçak ile saat 18. 45 sıralarında özel bir uçak ile Kayseri’ye hareket etti. Tedavileri devam eden Nwakaeme ve Djaniny Semedo kafilede yer almadı. Tedavisi tamamlanan ve bu hafta takımla birlikte çalışmalara başlayan savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen ise kafilede yer aldı.

22 oyuncunun yer aldığı Trabzonspor’un Kayserispor kafilesinde şu isimler yer aldı:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arta Akbulut, Hosseini, Edgar le, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Pereira, Serkan Asan, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Ahmet Canbaz, Sefa Kınalı, Abdulkadir Ömür, Bilal Başacıkoğlu, Yusuf Sarı, Diabate, Ekuban, Benik Afobea.

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