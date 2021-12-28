İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2021 Salı / 24 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,8694
  • EURO
    13,4121
  • ALTIN
    691.845
  • BIST100
    1850.48
Spor

Trabzonspor'da keyifler yerinde

Trabzonsporlu oyuncular, 27 yaşına giren takım arkadaşları Abdulkadir Parmak'a doğum günü kutlaması yaptı.

AA28 Aralık 2021 Salı 17:40 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 17:40
ABONE OL

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, doğum gününü takım arkadaşlarıyla kutladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Parmak için doğum günü kutlaması gerçekleştirildiği belirtti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı ve teknik heyetin yanı sıra Trabzonsporlu futbolcuların da yer aldığı doğum günü kutlamasında, Parmak'a pastasından ilk dilimini takım arkadaşı Abdülkadir Ömür ikram etti.

Kutlamanın ardından Avcı ve teknik heyetin yanı sıra tüm futbolcular, Parmak'a sağlıklı ve mutlu nice yaşlar diledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.