Trabzonspor'da keyifler yerinde

AA 28 Aralık 2021 Salı 17:40 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 17:40

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, doğum gününü takım arkadaşlarıyla kutladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Parmak için doğum günü kutlaması gerçekleştirildiği belirtti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı ve teknik heyetin yanı sıra Trabzonsporlu futbolcuların da yer aldığı doğum günü kutlamasında, Parmak'a pastasından ilk dilimini takım arkadaşı Abdülkadir Ömür ikram etti.

Kutlamanın ardından Avcı ve teknik heyetin yanı sıra tüm futbolcular, Parmak'a sağlıklı ve mutlu nice yaşlar diledi.