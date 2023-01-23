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Spor

Trabzonspor'da keyifler yerinde

Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son iki maçı kazanan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bir üst tura yükselen Trabzonspor'da yüzler gülmeye başladı.

IHA23 Ocak 2023 Pazartesi 17:18 - Güncelleme:
Trabzonspor'da keyifler yerinde
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Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Kadroda yaşanan değişim sonrası arzuladığı saha sonuçlarını almakta sıkıntı yaşayan Trabzonspor, sahasında oynadığı Başakşehir ve İstanbulspor maçlarından elde etiği 6 puanın yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bir üst tura çıkmanın keyfi yaşanıyor.

MEHMET ALİ YILMAZ TESİSLERİNDE YÜZLER GÜLMEYE BAŞLADI

Geçtiğimiz sezonun uzağında bir performans ortaya koyarak arzuladığı saha sonuçlarını almakta sıkıntı yaşayan Trabzonspor ile lider Galatasaray arasında puan farkı 10'a yükselirken, son 3 maçta alınan sonuçlar yüzleri güldürmeyi başardı. Başakşehir'i sahasında 1-0, deplasmanda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u 4-1 ve son olarak sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden bordo-mavililerde üst üste gelen galibiyetler moralleri yükseltti.

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