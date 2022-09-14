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Spor

Trabzonspor'da Kızılyıldız maçı öncesi Yusuf Yazıcı ve Djaniny belirsizliği

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında yarın Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek.

AA14 Eylül 2022 Çarşamba 12:19 - Güncelleme:
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Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını ise Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak.

Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, rakibini yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor. Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo'nun durumları ise son kontrollerin ardından netleşecek.

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