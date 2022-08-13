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Spor

Trabzonspor'da Kopenhag mesaisi başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA13 Ağustos 2022 Cumartesi 23:13 - Güncelleme:
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Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 16 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı Kopenhag maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Atakaş Hatayspor maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve denge çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, pas ve dayanıklılık çalışmalarının ardından çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, Kopenhag maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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