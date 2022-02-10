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Spor

Trabzonspor'da Marek Hamsik belirsizliği

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle dinlendirilen ve ligde 3 maç kaçıran Marek Hamsik'in takımla idmana çıkıp çıkmayacağı bilinmezliğini koruyor.

10 Şubat 2022 Perşembe 12:25 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 12:25
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Trabzonspor adına şampiyonluk yolunda önemli maçlardan birisi olan İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi sakatlığı bulunan Marek Hamsik'in son durumu merak konusu. Teknik direktör Abdullah Avcı, tecrübeli futbolcuyla ilgili olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Denizlispor maçı sonrasında "Hamsik için yarından itibaren cevap verebiliriz" ifadelerini kullandı.

Arka adalesindeki kas ağrısı sürdüğü için Galatasaray ve Kasımpaşa maçında riske edilmeyen Slovak yıldızın, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır hale gelebilmesi için çaba sarf ediliyor.

Son karşılaşmalarda oynamadığı için üzgün olan Hamsik'in de Konyaspor maçında sahada olmak istediği belirtiliyor.

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