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Spor

Trabzonspor'da Marek Hamsik seferberliği

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, 'onunla başka, onsuz başka bir oyun' dediği Marek Hamsik için bordo-mavili kulübün sağlık ekibi seferber olmuş durumda. Avcı, tecrübeli oyuncudan gelecek güzel haberleri bekliyor.

IHA7 Şubat 2022 Pazartesi 12:33 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 12:33
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'un, deplasmanda DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı müsabakada sakatlanan ve ardından GZT Giresunspor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyen Hamsik'in, İH Konyaspor ile oynanacak olan karşılaşmada sahada olabilmesi için sağlık ekibi adeta seferber olmuş durumda.

Baldırındaki ağırlar geçmeyen, çalışmalarını salonda sürdüren Marek Hamsik, Trabzonspor'un en yakın rakibi Konyaspor ile oynanacak olan maçta sahada olabilmek için yoğun bir çaba harcıyor. Bordo-mavililerin, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta yokluğu fazlasıyla hissedilen 34 yaşındaki futbolcunun olmadığı söz konusu maçlarda rakipler daha çok topa sahip oldu.

"ONUNLA BAŞKA, ONSUZ BAŞKA BİR OYUN"

Trabzonspor'da, sağlık ekibi Hamsik'i Konyaspor müsabakasına yetiştirmek için yoğun mesai harcarken, Teknik Direktör Abdullah Avcı da yıldız ismin durumuna göre orta saha kurgusunu netleştirecek. Marek Hamsik'in oynama isteğine karşılık oyuncusunun durumunu yakından takip eden deneyimli teknik adam, yıldız ismi ağırlarının koşu kalitesini etkilemesinden dolayı yüzde 1 risk ihtimalini bile göze almıyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Onunla başka, onsuz başka bir oyun oluyor. Oyun içindeki detayları bazen oyuncular belirliyor" diyerek Hamsik'in oyun içerisindeki önemini vurgulamıştı.

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