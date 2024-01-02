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Spor

Trabzonspor'da MKE Ankaragücü mesaisi devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları sürüyor.

AA2 Ocak 2024 Salı 17:37 - Güncelleme:
Trabzonspor'da MKE Ankaragücü mesaisi devam ediyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 geniş alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 17 maçtan 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan bordo-mavililer, 30 puanla 3. sırada yer aldı.

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