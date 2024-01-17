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Spor

Trabzonspor'da Mohamed Diomande sesleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da son olarak 22 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Mohamed Diomande gündeme geldi.

Sabah17 Ocak 2024 Çarşamba 16:02 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Mohamed Diomande sesleri
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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Danimarka'nın Nordsjaelland takımında forma giyen 22 yaşındaki merkez orta saha Mohamed Diomande'yi gündemine aldı.

Fildişi Sahilli futbolcunun sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde sona ereceği için transferin uygun bir bonservis bedeliyle gerçekleşmesi bekleniyor.

AVCI'DAN YEŞİL IŞIK

Bu sezon 21 maça çıkan Diomande, 5 asist yaptı. Abdullah Avcı'nın, 1.83 boyundaki oyuncunun transferi için yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.

Karadeniz devinin kurmaylarının, Diomande için çok yoğun bir şekilde çalıştığı öne sürülüyor.

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