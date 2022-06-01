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Spor

Trabzonspor'da Nwakaeme şaşkınlığı! Ezeli rakibe gidiyor

Beşiktaş, Anthony Nwakaeme'nin Trabzonspor ile sözleşme yenileyemesi halinde harekete geçecek. Siyah beyazlıların Nijeryalı yıldıza, yıllık 2 milyon avroluk bir teklif yapması bekleniyor.

Fanatik1 Haziran 2022 Çarşamba 10:51 - Güncelleme:
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Yeni sezonda Süper Lig'de yeniden şampiyonluk hedefleyecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, hücum hattı için rotasını, Trabzonspor'un geride bıraktığımız sezonda şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme'ye çevirdi.

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BEŞİKTAŞ NWAKAEME'Yİ İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK

Fanatik'in haberine göre; Bordo- Mavililer'le henüz biten sözleşmesini uzatmayan ve geleceğinin ne olacağı merak konusu olan Nwakaeme için Kara Kartal hamlesini yapmak için doğru anı kovalıyor. Nijeryalı yıldız, kulübünden 3 yıllık kontrat için yaklaşık 3 milyon avro talep ediyor. Tarafların anlaşamaması durumunda hemen harekete geçecek olan Kara Kartal, 33 yaşındaki kanat oyuncusunu ikna etmeye çalışacak.

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YILLIK 2 MİLYON AVRO

Kartal'ın bonuslar hariç yıldız futbolcu için 2 milyon avronun üzerinde senelik ücret vermeyi planladığı gelen haberler arasında yer alıyor.

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VALERİEN İSMAEL DE ÇOK BEĞENİYOR

Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Valerien İsmael'in de Türkiye'ye geldiğinden beri en beğendiği oyuncular arasında yer alan Nwakaeme ile ilgili ilerleyen zamanda, hareketli günlerin olması bekleniyor.

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