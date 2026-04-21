Trabzonspor'da odak kupa maçı

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta müsabakasında sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara alan bordo-mavililer, 23 Nisan Perşembe günü deplasmanda oynayacağı zorlu kupa mücadelesine odaklandı. Teknik heyet ve oyuncuların tüm konsantrasyonu Samsun deplasmanına çevrilirken, karşılaşma sezonun kırılma anlarından biri olarak görülüyor.

GRUPTA GÜÇLÜ PERFORMANS

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda mücadele eden Karadeniz ekibi, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, ardından deplasmanda İstanbulspor'u 6-1, sahasında Fethiyespor'u 3-0 ve deplasmanda Başakşehir'i 4-2 mağlup ederek grubu 9 puanla tamamladı.

HEDEF YARI FİNAL

Gruptan çıkmayı başaran Trabzonspor, çeyrek finalde karşılaşacağı Samsunspor'u eleyerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer, hem ligdeki yara alan moralini düzeltmek hem de kupada yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.