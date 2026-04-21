21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
Spor

Trabzonspor'da odak kupa maçı

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'da, gözler Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor ile oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi.

IHA21 Nisan 2026 Salı 13:45
Trendyol Süper Lig'in 30. hafta müsabakasında sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara alan bordo-mavililer, 23 Nisan Perşembe günü deplasmanda oynayacağı zorlu kupa mücadelesine odaklandı. Teknik heyet ve oyuncuların tüm konsantrasyonu Samsun deplasmanına çevrilirken, karşılaşma sezonun kırılma anlarından biri olarak görülüyor.

GRUPTA GÜÇLÜ PERFORMANS

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda mücadele eden Karadeniz ekibi, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, ardından deplasmanda İstanbulspor'u 6-1, sahasında Fethiyespor'u 3-0 ve deplasmanda Başakşehir'i 4-2 mağlup ederek grubu 9 puanla tamamladı.

HEDEF YARI FİNAL

Gruptan çıkmayı başaran Trabzonspor, çeyrek finalde karşılaşacağı Samsunspor'u eleyerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer, hem ligdeki yara alan moralini düzeltmek hem de kupada yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Denizin 1600 metre altında 40 yıldır sessizce bekleyen bir nükleer canavar

Popüler Haberler
