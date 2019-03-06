Trabzonspor'da Olcay Şahan gelişmesi

Trabzonspor, kadro dışı bırakılan Olcay Şahan ile ücretinde indirim konusunda anlaşmaya varamamıştı. Bu gelişmenin ardından oyuncunun menajeri yönetimle bir kez daha masaya oturmak üzere Trabzon'a geldi.

Olcay'ın istenilen indirimi kabul ettiği ancak sezonunda bonservis için kolaylık talep edeceği öğrenildi. Yönetimin de bu fikre sıcak baktığı ve yıldız futbolcunun yeniden A takıma dönmesinin beklendiği bildirildi.

(Sabah)