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Trabzonspor'da Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor'da Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz kadro dışı bırakıldı

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İŞTE O AÇIKLAMA

Kulübümüzün Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, bugün akşam saatlerinde gerçekleşen Olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısında Recep Onur Kıvrak, Burak Yılmaz ve A Takım Profesyonel kadrosuna yönelik aşağıdaki kararların alındığını açıkladı.

Kafkas oybirliğiyle alınan kararları şu şekilde sıraladı:

“- Recep Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz’ın süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına,

- Recep Onur Kıvrak’tan takım kaptanlığının alınmasına,

- Yeni Malatyaspor maçındaki ağır yenilgi nedeniyle Profesyonel A Takım kadrosuna 100'er bin TL para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.

Kamuoyu ve camiamıza saygıyla duyurulur.”

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