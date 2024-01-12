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Spor

Trabzonspor'da Paul Onuachu endişesi!

Sakatlanan Umar Sadiq'in yerine Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu, Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı. Bordo mavili ekip oyuncunun yokluğunda ne yapacağını düşünüyor. İşte detaylar...

12 Ocak 2024 Cuma 10:19 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Paul Onuachu endişesi!
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Son olarak Samsunspor filelerini havalandıran ve Trabzonspor ile iyi bir çıkış yakalayan Paul Onuachu, geç de olsa milli takıma gidiyor.

Nijerya Futbol Federasyonu, sakatlanan Real Sociedadlı Sadiq Umar'ın yerine Trabzonspor'dan Paul Onuachu'nun çağrıldığını açıkladı.

Başarılı golcü, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçında forma giymeyecek. Ayrıca 11 Şubat'a kadar sürecek olan turnuvada Nijerya'nın finale kadar kalması halinde Onuachu, şubatın ilk haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyebilir.

Bordo mavili takımda, Fildişi Sahilli Nicolas Pepe ile Mısırlı Trezeguet de Afrika Kupası için milli takıma çağrılan isimler arasında yer alıyor.

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