Trabzonspor’da Prag alarmı

UEFA Avrupa Ligi ön eleme rövanşında 15 Ağustos Perşembe günü (yarın) Sparta Prag ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu müsabakaya yönelik hazırlıklarını sürdürürken, kentte herkes bu maçla yatıp, bu maçla kalkıyor. 2-2’nin rövanşında turu geçerek play-off hakkı kazanmak isteyen Bordo-Mavililer’de tek hedef galibiyet olarak belirlenirken, Teknik Direktör Ünal Karaman oyuncularına uyarılarda bulunuyor. Sparta Prag’ın küçümsenmeyecek bir takım olduğuna vurgu yapan Karaman, “İlk maçta da gördük. Çok diri bir rakiple oynayacağız. Çok dikkatli olmalıyız. Onlara gol şansı vermemeliyiz” dedi. Kentte adeta seferberlik ilan edilerken, Ünal Karaman’ın Sparta Prag rövanşında yeni transfer golcü Sörloth’a ilk 11’de şans vereceği kaydedildi.