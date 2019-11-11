23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7803
  • 6,3802
  • 272.756
  • 103658
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Caleb Ekuban, idmanlara başladı

Trabzonspor'da sakatlığı geçen Ganalı forvet oyuncusu Caleb Ekuban, antrenmanlara başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalya'da tedavisi tamamlanan ve Trabzon'a dönen bordo-mavili oyuncunun doktor kontrolünde antrenmanlara başladığı belirtildi.     

Açıklamada, 11 Eylül'de antrenmanda ayağına aldığı darbe sonucu sol ayak beşinci tarak kemiği tabanında parçalı kırık nedeniyle sakatlanan, 16 Eylül'de ise ameliyat olan Ekuban'ın, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri fitness salonunda fizyoterapist eşliğinde kuvvet çalışmaları gerçekleştirdiği ifade edilerek, futbolcunun daha sonra Dozer Cemil Usta Antrenman Sahası'nda kulüp doktoru Hakan Ayaz ile yürüyüş ve koşu yaptığı kaydedildi.  

Mehmetçik´in kurtardığı evlerine koştular ama... Bebek katilleri tuzak kurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB: Rusya ile dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı

MSB: Rusya ile dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

MSB duyurdu: Son 24 saatte 19 taciz/saldırı gerçekleştirdiler

MSB duyurdu: Son 24 saatte 19 taciz/saldırı gerçekleştirdiler

Rekora koşuyor: 1 saatte 14 milyar dolar satış yapıldı

Rekora koşuyor: 1 saatte 14 milyar dolar satış yapıldı

Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından suç duyurusu

Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından suç duyurusu

Beşiktaş’taki dehşette yeni detay! O görüntüler ortaya çıktı

Beşiktaş’taki dehşette yeni detay! O görüntüler ortaya çıktı

Plastik şişelerden köy kurdu!

Plastik şişelerden köy kurdu!

9 yıllık sır cinayette beraat kararı verilmişti! Gerekçesi açıklandı

9 yıllık sır cinayette beraat kararı verilmişti! Gerekçesi açıklandı
 

POPÜLER HABERLER

Beşiktaş’taki otobüs dehşetinde şoförün kamerayı bozduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Beşiktaş’taki otobüs dehşetinde şoförün kamerayı bozduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Türkiye'nin ev sahipliğinde 47 gemi 4 bin 700 asker ile dev tatbikat

Türkiye'nin ev sahipliğinde 47 gemi 4 bin 700 asker ile dev tatbikat

Plastik şişelerden köy kurdu!

Plastik şişelerden köy kurdu!

Dumanlar her yeri sardı! Yüzlercesini ateşe verdiler...

Dumanlar her yeri sardı! Yüzlercesini ateşe verdiler...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA