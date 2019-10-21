Trabzonspor'da şampiyonluk sesleri yükselmeye başladı

Önceki gün Gaziantep FK'yı 4-1 gibi farklı bir skorla deviren ve alınan sonucun yanı sıra oynadığı futbolla taraftarları mest eden Bordo- Mavililer, maç fazlasıyla liderliğe yükselmişti. Ünal Karaman'ın gelişi ile birlikte ayak seslerini dinleten Fırtına, geçen sezonun son haftalarına kadar sürdürdüğü şampiyonluk mücadelesini bu yıl taçlandırmak istiyor. Yönetimi, teknik heyeti, futbolcusu ve taraftarı sezon sonunda zirvede olacaklarına inanıyor. Bu doğrultuda da camiadan şampiyonluk sesleri şimdiden yükseliyor.

'İnşallah şampiyon olacağız'

Bakıldığı zaman Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman her ne kadar bu konuda temkinli davranıp, oyuncuları rehavete sokmak istemese de Bordo-Mavili futbolcuların da aklı zirvede... 1.5 aylık tedavi sürecinin ardından sahalara golle dönen Yusuf Sarı maçın ardından, "Çalışmaya devam ediyoruz. Sezon sonunda inşallah şampiyon olacağız" derken, Norveçli golcü Alexander Sörloth da, "Ligin en üst sırasında olmak çok güzel bir duygu. Umarım sezon sonunda da orada oluruz" ifadelerini kullandı.

75-76'da tarih yazdılar!

Başarılı kaleci Uğurcan Çakır ise, "Liderlik koltuğunu aldığımız için çok mutluyum. İnşallah lider kalmaya devam ederiz" diye konuştu. 1975-1976 yılında yaşadığı şampiyonlukla kupayı ilk kez Anadolu'ya getirerek adını tarihe altın harflerle yazdıran Trabzonspor, bu sezon da şampiyonluğu İstanbul dışına çıkarma hedefinde yoluna emin adımlarla devam ediyor.

'Fırtına sildi süpürdü'

Camiadan şampiyonluk sesleri yükselirken, Trabzon yerel medyası da başarıyı manşetlere taşıdı. Karadeniz Gazetesi, 'Lider'e selam durun' başlığını kullanırken, Taka Gazetesi, 'Sturridge şov başladı' ifadelerini kullandı. Günebakış, 'Trabzon'un zirve dansı' manşetini atarken, Sonnokta, 'Zirve Fırtına'dan sorulur' ve Kuzey Ekspres Gazetesi de 'Fırtına sildi süpürdü' başlıkları ile 4-1'lik galibiyeti okuyucularına duyurdu.

(Fanatik)