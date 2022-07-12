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Spor

Trabzonspor'da Slovenya mesaisi sürüyor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları Slovenya'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde devam etti.

AA12 Temmuz 2022 Salı 20:45 - Güncelleme:
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait tesislerde sabah idmanının ardından akşam da bir çalışma gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen akşam idmanına sakatlığı süren Stefano Denswil, kas spazmı olan Vitor Hugo ile tedbir amaçlı dinlendirilen Dorukhan Toköz'ün katılmadıkları bildirildi.

Uğurcan Çakır, Serkan Asan'ın yanı sıra sabahki çalışmada ayak bileğine darbe alan Emrehan Gedikli'nin ise kondisyon salonunda çalıştıkları öğrenildi.

Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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