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Spor

Trabzonspor'da Sörloth için karar verildi

Trabzonspor, Alman kulübü Leipzig'in transfer etmek istediği Alexander Sörloth için kararını verdi. Norveçli golcünün bir sezon daha bordo mavili takımda kalmak istemesi sevinçle karşılanırken, yönetim gelecek sezon Sörloth'un satışından 20 milyon euro gelir hedefliyor.

20 Ağustos 2020 Perşembe 09:23 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 09:23
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Trabzonspor Yönetimi büyük bir gelir beklediği yıldızı Sörloth için gelecek sezonki yol haritasını şimdiden çizdi.

Norveçli yıldız İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace’tan geçen sezon kiralanmış ve performansıyla bütün kulüplerin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Birçok Avrupa kulübünden teklif almaya başlayan Sörloth’tan bordo-mavili yönetimin büyük bir gelir beklediği ortaya çıktı.

BONSERVİSİ ALINACAK VE...

Bir sezon daha kiralık olarak Trabzonspor ile sözleşmesi bulunan yıldız golcünün aynı performansını tekrarlayacağından şüphesi olmayan yönetim, gelecek sezon sonunda Crystal Palace’a serbest kalma bedeli olan 6 milyon euronun yanında bir sonraki transferinden de %15 pay vermeyi planlıyor.

20 MİLYON EURO

Bu rakamlar dışarıda bırakıldığında Trabzonspor, gelecek sezon gerçekleşmesi beklenen satıştan 20 milyon euroyu kasaya koymayı hedefliyor.

Bu gelişmelerin yanında özellikle Leipzig’den teklif alan Sörloth’un da bu sezon ayrılmaya sıcak bakmaması ve yoluna bordo-mavili takımda devam etmeyi seçmesi yönetim için ayrı bir sevinç kaynağı oldu.

Eğer bordo-mavililerin planları tutarsa 16.5 milyon euroya Lille'e giden Yusuf Yazıcı’nın ardından Trabzonspor yine büyük bir gelirin sahibi olacak.

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