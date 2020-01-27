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Spor

Trabzonspor'da, Fenerbahçe maçı öncesi Sturridge gelişmesi

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İngiliz golcü Daniel Sturridge'nin de, takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

27.01.2020  15:27 - Güncelleme: 27.01.2020  15:27

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana uzun süreli sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz ile Daniel Sturridge katılmadı. Caleb Ekuban ve Filip Novak ise takımla bir süre antrenmanda yer aldıktan sonra ayrı olarak çalışmalarını tamamladı.

Sturridge'nin de katılımı bekleniyor

Fenerbahçe maçı öncesinde Daniel Sturridge'nin de takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

Antalya kampında Arnavutluk ekibi Partizan Tiran ile oynanan hazırlık maçında sakatlandıktan sonra ligin ikinci yarısında görev alamayan İngiliz golcünün yarınki (28 Ocak) çalışmada yer alabileceği belirtildi.

Teknik heyete yeni katılımlar

Trabzonspor'da, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ekibine İngiltere'den yabancı antrenör katıldı.

İngiltere'nin Chelsea takımında görev yapan Eddie Newton, Trabzon'a gelerek takımın çalışmasında yer aldı. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda gruplar halinde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, yarın (28 Ocak) yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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