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Spor

Trabzonspor'da Süper Lig mesaisi başladı

Trabzonspor bugün yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 34. haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

IHA25 Nisan 2024 Perşembe 16:08 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Süper Lig mesaisi başladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük ile oynanan müsabakada forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

ENİS DESTAN ÖZÜR DİLEDİ

Trabzonspor'un, Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bırakan Enis Destan, duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ifade ederek, teknik heyetten ve futbolcu arkadaşlarından özür diledi.

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