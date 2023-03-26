Trabzonspor'da sürpriz Fatih Terim iddiası

Ahmet Agaoğlu'nun istifası sonrasında olağanüstü kongre kararı alan Trabzonspor, yeni başkanını pazar günü seçecek.

Ağaoglu yönetiminde asbaşkan olarak görev yapan Ertuğrul Doğan seçime tek aday olarak girecek. Bordo-mavili ekibin yeni başkanı olacak.

Ertuğrul Doğan'ın Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim ile anlaşma zemini arayacağı belirtildi.

A Spor'un Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel'in aktardığına göre bordo-mavili ekibin yeni yönetimindeki bazı isimler sar-kırmızılı ekibin efsane ismini takımın başına getirmek istiyor.

Sosyal medya hesabı aracılığıyla canlı yayın yapan Yunus Emre Sel, söz konusu gelişmeyi "Trabzonspor yönetiminde Fatih Terim'i takımın başında görmek isteyenler var. Canlı yayında kullandığım cümle ve devamında birçok isim de masada olacak. Birkaç yöneticinin aklında Terim ismi var ancak olur mu olmaz m? Yoksa gelir mi gelmez mi? Bu sorular için henüz çok erken. Her şey yönetimin kendi içerisinde yapacağı değerlendirmede belli olacak." sözleriyle duyurdu.

Bir yıldan fazla zamandır takım çalıştırmayan Fatih Terim'in bordo-mavili ekiple yllardır ilişkilerinin iyi olması söz konusu iddiaları güçlendirdi.

TARAFTARLAR İSTEKLİ

Geçen sezon 8 Ocak'ta İstanbul'da oynanan 20. hafta karşılaşmasında Giresunspor yenilgisi sonrasında Galatasaray'dan ayrılan ve o tarihten bu yana herhangi bir takımla anlaşmayan Fatih Terim'in Trabzonspor ile anılması sonrasında efsane teknik adamın ismi sosyal medyada gündem oldu.

Bordo-mavili taraftarlar başarılı teknik adamı takımın başında görmek istediklerini belirtti.