Trabzonspor'da tek hedef 3 puan

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'e verilecek ara öncesi yarın Başakşehir'i konuk edecek. Geçtiğimiz hafta yarıda kalan mücadelede İstanbulspor'dan 3 puan alan bordo-mavililer, Papara Park'ta oynayacağı karşılaşmaya mutlak galibiyet için çıkacak.

Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncularıyla yaptığı toplantıda mücadelenin önemine dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Taraftarımız önünde hata yapmadan devreye 3 puanla girelim. Size güveniyorum" ifadelerini kullandı.

KONSANTRASYONU BIRAKMAYIN

Eski takımına karşı sahaya çıkacak Abdullah Avcı, Başakşehir'in güncel form durumuna da dikkat çekti. Rakibin ligde son 4 maçın 3'ünü kazandığını vurgulayan tecrübeli hoca, "Çıkışa geçen bir takıma karşı oynayacağız. Son haftalarda hem futbol hem skor olarak dikkat çekiyorlar. Hücumda etkili silahları var. 90 dakika dikkatli olmalıyız, savunma konsantrasyonumuz çok önemli olacak. Hücumda da istediklerimizi sahaya yansıtırsak bu maçta 3 puanı alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

OYUNCULARIN KEYFİ YERİNDE

Bordo–mavililer, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. İlk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirilen ve çift kale maçla tamamlanan idmanda sürpriz bir kutlama vardı. Antrenman öncesi atletik performans antrenörü Özerk Tufan'a doğum günü kutlaması yapıldı. Bordo-mavili futbolcuların, un ve yumurtalı kutlamasında renkli görüntüler ortaya çıktı

İstanbulspor mücadelesi öncesi kendisini deneyen Nicolas Pepe hafif zorlanma yaşamıştı. Sağlık ekibinin kontrolünde çalışmalarına devam eden Fildişi Sahilli yıldız, dün takımla saha çalışmalarına katıldı. Sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan ve durumu yakından takip edilen Pepe'nin Başakşehir maçı için durumu netleşmedi. Teknik heyetin son kararını bugün vermesi bekleniyor.da renkli görüntüler ortaya çıktı.

SAKATLAR GERİ DÖNDÜ

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Joaquin Fernandez ile Taxiarchis Fountas iyileşti. Takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başlayan iki oyuncunun yarın Başakşehir mücadelesinde kadroda olabileceği belirtildi. Abdullah Avcı ve ekibi son kararı bugün verecek.

REKABETTE TRABZON ÖNDE

İki takım bugüne kadar 35 kez karşı karşıya geldi. Rekabete Trabzonspor 14 maçı kazandı. Başakşehir'in 10 galibiyeti bulunurken, 11 kez de beraberlik çıktı. Fırtına'nın evinde oynadığı maçlarda da 5'e 4'lük üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezon Papara Park'taki maçı 1-0 kazanan bordo-mavililer, deplasmanda ise 3-1 kaybetmişti.