Trabzonspor'da transfer zirvesi! Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı bir araya geliyor

Trabzonspor'da ara transfer döneminde önemli bir değişim yaşanması bekleniyor.

Takımın başına geçtiği günden itibaren, "Kadro kalitesini artırmalıyız" diyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk etapta stoper, orta saha ve forvet hattına takviye beklediği belirtiliyor.

Bütçe ve yabancı kontenjanına bağlı olarak daha fazla isim de alınabilir. Bu doğrultuda Başakşehir maçı sonrası Başkan Ertuğrul Doğan ile Avcı'nın bir araya gelmesi ve transfer listesine son şeklini vermesi bekleniyor.

Ayrıca takımdaki bazı oyunculara gelmesi muhtemel tekliflere verilecek cevaplar ve gönderilecek futbolcular da masaya yatırılacak.