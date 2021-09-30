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Spor

Trabzonspor'da Trondsen sevinci

Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında Yukatel Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını 4 eksikle sürdürdü. Sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan Trondsen ise takımla çalıştı.

DHA30 Eylül 2021 Perşembe 15:01 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 15:01
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Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, pas çalışması ve rondo çalışması gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan Trondsen takımla çalışırken, tedavileri devam eden Koita, Dorukhan, Abdulkadir Parmak ve Denswil ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.00'da Kayseri'ye hareket edecek.

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