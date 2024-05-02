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Spor

Trabzonspor'da tüm planlar üçüncülük üzerine

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya geleceği Samsunspor'u mağlup ederek üçüncülük iddiasını güçlendirmek istiyor.

IHA2 Mayıs 2024 Perşembe 11:17 - Güncelleme:
Trabzonspor'da tüm planlar üçüncülük üzerine
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Bordo-mavililerin galibiyeti ve üçüncülük yarışındaki rakipler Başakşehir ile Beşiktaş'ın puan kaybetmesi durumunda ise Karadeniz temsilcisi büyük bir avantaj sağlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor Karadeniz derbisinde karşı karşıya gelecek. 2011-2012 sezonunda küme düşen Samsunspor, bu sezon başında Süper Lig'e çıkmıştı. Bordo-mavililer, 13 yıllık aranın ardından resmi bir müsabaka için Samsun deplasmanına gidecek. İki takım arasında Samsun'da oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren son maç 21 Eylül 2011'de oynanmıştı.

TRABZONSPOR ÜÇÜNCÜLÜK İÇİN AVANTAJ PEŞİNDE

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin zirvede yalnız kalmasının ardından Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de kendisine üçüncülük hedefi koydu. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle üst basamakları hedefleyen Karadeniz ekibi, deplasmanda oynayacağı Samsunspor müsabakasını kazanması halinde bu hedefine bir adım daha yaklaşacak.

Bordo-mavililerin en yakın takipçisi olan Başakşehir'in 52 puanı bulunurken, Beşiktaş'ın ise 51 puanı var. Trabzonspor'un, Samsunspor deplasmanından sahadan 3 puanla ayrılması ve en yakın takipçileri Başakşehir'in Kasımpaşa karşısında mağlup olması ve Beşiktaş'ın da Çaykur Rizespor'a puan kaybetme olasılığında ise Karadeniz ekibi büyük bir avantaj yakalayacak.

EREN ELMALI GERİ DÖNÜYOR

Trabzonspor'un, Gaziantep FK ile oynadığı maçta sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Eren Elmalı, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın şans vermesi halinde Samsunspor maçında görev alabilecek.

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