Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi! Ortalık yıkıldı

Trabzonspor'un deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştığı maça Uğurcan Çakır, performansıyla damga vurdu. Karşılaşmanın ilk yarısında 3 gol yiyen Uğurcan Çakır'a bordo-mavili taraftarlardan tepki yağdı.

UĞURCAN ÇAKIR, PERFORMANSIYLA GÜNDEM OLDU

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu. Bordo-mavililerin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, karşılaşmaya kötü performansıyla damga vurdu. Milli eldiven ilk 45 dakikada kalesinde tam 3 gol gördü.

TARAFTARLARDAN UĞURCAN ÇAKIR'A TEPKİ YAĞDI

Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır'ın performansı sosyal medyada da gündem oldu. Taraftarlar dakikalar içerisinde milli kaleciyi eleştiren binlerce paylaşımda bulundu. 26 yaşındaki file bekçisi, yapılan paylaşımlar sonrası kısa sürede trendlere yükseldi.

BU SEZONKİ KARNESİ

Geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahiplerinden biri olmayı başaran Uğurcan Çakır, bu sezon bordo-mavili formayla 23 resmi maçta forma giydi. 26 yaşındaki kaleci, bu karşılaşmaların 11'inde kalesini gole kapatmayı başarırken, kalesinde 28 gole ise engel olamadı.

İşte Uğurcan Çakır'a gelen tepkilerden bazıları: