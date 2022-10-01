İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2022 Cumartesi / 6 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5039
  • EURO
    18,1433
  • ALTIN
    988.219
  • BIST100
    3179.99
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi! Yer yerinden oynadı
Spor

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi! Yer yerinden oynadı

Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un Kayserispor ile karşılaştığı maça damga vurdu. Yaptığı hata ile gole neden olan ve başarısız bir performans sergileyen Uğurcan Çakır'a bordo-mavililerden tepki yağdı. İşte detaylar...

1 Ekim 2022 Cumartesi 18:33 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi! Yer yerinden oynadı
ABONE OL

Trabzonspor'un Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile karşılaştığı maça Uğurcan Çakır, yaptığı hata ile damga vurdu. Bordo-mavili taraftarlar sergilediği kötü performansla dikkat çeken Uğurcan Çakır'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN İNANILMAZ HATA

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu. Bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır, 25. dakikada yaptığı pas hatasıyla topu rakibe kaptırdı ve bu hata gole neden oldu.

BU SEZON PERFORMANS OLARAK DÜŞÜŞTE

Uğurcan Çakır, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan isimlerden biriydi. Ancak bu sezona kötü bir başlangıç yapan milli kaleci günden güne düşen performansıyla dikkat çekti.

UĞURCAN ÇAKIR'A TEPKİ YAĞDI

Bordo-mavili taraftarlar sergilediği kötü performans nedeniyle Uğurcan Çakır'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Yapılan binlerce paylaşımın ardından milli kaleci sosyal medyada kısa sürede trendlere yükseldi.

İşte Uğurcan Çakır'a gelen tepkilerden bazıları:

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.