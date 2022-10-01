Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi! Yer yerinden oynadı

Trabzonspor'un Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile karşılaştığı maça Uğurcan Çakır, yaptığı hata ile damga vurdu. Bordo-mavili taraftarlar sergilediği kötü performansla dikkat çeken Uğurcan Çakır'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN İNANILMAZ HATA

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu. Bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır, 25. dakikada yaptığı pas hatasıyla topu rakibe kaptırdı ve bu hata gole neden oldu.

BU SEZON PERFORMANS OLARAK DÜŞÜŞTE

Uğurcan Çakır, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan isimlerden biriydi. Ancak bu sezona kötü bir başlangıç yapan milli kaleci günden güne düşen performansıyla dikkat çekti.

UĞURCAN ÇAKIR'A TEPKİ YAĞDI

Bordo-mavili taraftarlar sergilediği kötü performans nedeniyle Uğurcan Çakır'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Yapılan binlerce paylaşımın ardından milli kaleci sosyal medyada kısa sürede trendlere yükseldi.

İşte Uğurcan Çakır'a gelen tepkilerden bazıları: