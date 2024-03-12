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Spor

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yüzleri güldürdü

Trabzonspor, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürürken sakatlığını atlatan Uğurcan Çakır da takımla birlikte çalıştı.

12 Mart 2024 Salı 21:15 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yüzleri güldürdü
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünü izinli geçiren futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

UĞURCAN ÇAKIR TAKIMLA ÇALIŞTI

Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta sakatlık yaşayan ve Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen Uğurcan Çakır, Fenerbahçe derbisi öncesi çalışmalara başladı.

Abdullah Avcı'nın görev vermesi durumunda milli eldiven, derbide kalesini koruyabilecek.

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