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Spor

Trabzonspor'da Ümraniyespor mesaisi başladı

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 21:32 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Ümraniyespor mesaisi başladı
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınmanın ardından oyuncular, koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Oyuncular, 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde geniş alan oyun çalışması yaptı. Tedavileri tamamlanan Marek Hamsik ve Edin Visca da takımla çalıştı.

Bordo-mavili takım, HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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