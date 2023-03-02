Trabzonspor'da Ümraniyespor mesaisi devam ediyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen ve teknik ısınmayla başlayan antrenmanda ayak tenisi ve bireysel çalışmalar yapıldı.



Bordo-mavili takım, HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 22 maça çıkan bordo-mavililer bu karşılaşmalardan 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 38 puan ile 6. sırada yer aldı.