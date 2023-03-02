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Spor

Trabzonspor'da Ümraniyespor mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde evinde Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA2 Mart 2023 Perşembe 18:33 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Ümraniyespor mesaisi devam ediyor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen ve teknik ısınmayla başlayan antrenmanda ayak tenisi ve bireysel çalışmalar yapıldı.

Bordo-mavili takım, HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 22 maça çıkan bordo-mavililer bu karşılaşmalardan 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 38 puan ile 6. sırada yer aldı.

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