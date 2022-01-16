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Spor

Trabzonspor'da yeni transferlere tam not

Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca Sivasspor'a karşı ilk 11'de sahada yer alırken, 11.29 km. ile takımının en çok koşanıydı. Önceki gün takıma katılan Yusuf Erdoğan ise ikinci yarıda görev aldı, aşırtma vuruşunu Sivas savunması çizgiden çıkardı.

16 Ocak 2022 Pazar 11:43 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 11:43
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2 aylık görüşmelerin ardından Trabzonspor 'un kadrosuna kattığı Visca, dün ilk kez formayı giydi. Bosnalı yıldız, skor katkısı olarak takıma yardım edemese de, mücadelesiyle geçer not aldı. 32 yaşındaki kanat oyuncusu, 11.29 km. ile takımının en çok mesafe kateden ismiydi. Visca, yüzde 75 pas isabeti sağlarken, girdiği 7 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı. Ceza sahası dışından çektiği etkili bir şutla gole yaklaştı. Önceki gün takıma katılan Yusuf Erdoğan ise ikinci yarıda Abdülkadir'in yerine oyuna dahil oldu.

PUCHACZ SÜRE ALAMADI

4 yıl sonra Trabzonspor'a dönen Yusuf, 73. dakikada Fırtına'nın en net gol pozisyonunun içindeki isimdi. Yusuf'un şık aşırtma vuruşunu, Sivassporlu Camara çizgiden çıkardı. Bir diğer yeni transfer Puchacz ise mücadeleyi kulübede tamamladı. Polonyalı sol bek, Giresunspor maçında hocası Abdullah Avcı'dan görev bekleyecek.

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