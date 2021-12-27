Trabzonspor'da Yunus Mallı fiyaskosu! Devre arası gönderiliyor

Takvim 27 Aralık 2021 Pazartesi 15:06 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 15:06

Trabzonspor'un geçen sezon Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı Yunus Mallı'nın takıma bir türlü adapte olamaması ve formayı alamaması büyük hayal kırıklığı olarak yorumlandı.

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YUNUS MALLI DEVRE ARASI YOLCU

Takvim'in haberine göre; bir dönem Bundesliga'nın en önemli yıldızlarından olan ve piyasa değeri 13 milyon euroya kadar yükselen Yunus Mallı'nın devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

YUNUS MALLI'NIN PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 1.3 milyon euroya kadar inen Yunus'un Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

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YUNUS MALLI'NIN ALDIĞI ÜCRET

Yunus Mallı, geçen sezon 4 milyon 465 bin lira kazandı. Bu sezon sezon ise 8 milyon 930 bin lira garanti ücret alacak. 29 yaşındaki yıldız futbolcu, 3 sezon için ise 11 milyon lira imza parası alacak.

TARAFTAR DA İSTEMİYOR

Trabzonspor taraftarı da bir türlü bekleneni veremeyen Yunus Mallı ile bir an önce yolların ayrılmasını istiyor.