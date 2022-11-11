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Spor

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı depremi! Ortalık yıkıldı...

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı maçta gündem oldu. Sahada etkisiz bir performans ortaya koyan Yusuf Yazıcı'ya bordo-mavili taraftarlardan tepki yağdı. İşte detaylar...

11 Kasım 2022 Cuma 21:41 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı depremi! Ortalık yıkıldı...
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Trabzonspor'un MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı maçta Yusuf Yazıcı, kötü performansıyla gündem oldu. Bordo-mavili taraftarlar, sahada yoklara oynayan ve ikinci yarının başında oyundan alınan Yusuf Yazıcı'yı eleştiri yağmuruna tuttu.

YUSUF YAZICI, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, gündem oldu. 25 yaşındaki oyuncu, kötü performansıyla dikkat çekti. Teknik direktör Abdullah Avcı, Yusuf Yazıcı'yı ikinci yarının başında oyundan alarak yerine Djaniny'i soktu.

TARAFTARLAR, YUSUF YAZICI'YA TEPKİ YAĞDIRDI

Yusuf Yazıcı için bordo-mavililerde taraftarların sabrı taştı. Trabzonspor'a geri döndüğünden beri bir türlü beklentileri karşılayamayan Yusuf Yazıcı, sosyal medyada taraftarların tepkilerinin hedefi oldu. Yapılan paylaşımlar sonrası 25 yaşındaki oyuncunun adı kısa sürede trendlere yükseldi.

İşte Yusuf Yazıcı'ya gelen tepkilerden bazıları:

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