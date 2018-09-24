Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür henüz skora katkı yapamadı

Trabzonspor'da A takıma yükseldikten sonra gösterdikleri performansla milli takıma çağrılan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, bu sezona beklentilerin altında başladı.

Sezon başında Avrupa'dan transfer teklifleri alan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, Spor Toto Süper Lig'in ilk 6 haftasında takıma gol katkısı sağlayamadı.

Yusuf Yazıcı 10, Abdülkadir Ömür de 3 golle geçen sezon bordo-mavili takıma puanlar kazandırırken, iki oyuncu, bu sezon henüz 'siftah' yapamadı.

Geçen sezonu 55 puanla 5. sırada kapatan Karadeniz ekibi, iki futbolcunun gol attığı maçlarda 28 puan elde etmişti.

Yusuf, 16 gol kaydetti

Erdoğdu Anadolu Lisesi ile Guatemala'da 2015 yılında düzenlenen Okul Sporları Dünya Futbol Şampiyonası finalinde, Brezilya temsilcisini 2-1 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra Trabzonspor altyapısından A takıma yükselen Yusuf Yazıcı, 3 sezonda rakip fileleri 16 kez havalandırmayı başardı.

Bordo-mavili futbolcu, ilk olarak Trabzonspor formasıyla 2015-2016 sezonunun 32. haftasında 6-0 galip geldikleri Çaykur Rizespor maçında 2 kez ağları sarstı.

2016-2017 sezonunda deplasmanda 2-1'lik Bursaspor, iç sahada ise 4-0'lık Gaziantepspor ve 2-0'lık Galatasaray galibiyetlerinde rakip filelere birer gol gönderen genç oyuncu, dış sahada 1-1 biten Adanaspor maçında da takımının tek golünü attı.

Yusuf Yazıcı, geçen sezon Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1, Osmanlıspor'u 4-3, Bursaspor'u 1-0 ve 3-1, Kayserispor'u 4-0, Antalyaspor'u 2-1, Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendiği, Osmanlıspor ile 3-3 berabere kaldığı maçlarda 1'er, 4-1 kazandığı Evkur Yeni Malatyaspor maçında 2 kez fileleri havalandırdı.

Geçen sezon 23 kez fileleri sarsan Burak Yılmaz'ın ardından ligde Trabzonspor'un en golcü ikinci ismi olan Yusuf Yazıcı'nın 3 sezonda gol attığı 13 maçta Trabzonspor, 11 galibiyet, 2 beraberlik alarak 35 puanı hanesine yazdırmıştı.

Kart görerek cezalı duruma düştü

Yusuf Yazıcı, bu sezon 6 karşılaşmada toplam 473 dakika görev yaparken son oynanan Göztepe maçında da gördüğü kartla cezalı duruma düştü.

Ligde 6 haftada 4 kez sarı kart gören futbolcu, 7. haftada Kasımpaşa ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Abdülkadir de destek veremedi

Abdülkadir Ömür ise bu sezon ligde ilk 6 haftanın 5'inde forma giyerken, toplam 387 dakika sahada kaldı, takımına gol desteği veremedi.

Forma şansı bulmaya başladığı geçen sezon ligin 8. haftasında Karadeniz ekibinin 6-1 mağlup olduğu Akhisarspor maçında bordo-mavili formayla ligdeki ilk golünü kaydeden 19 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un 23. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1, 28. haftada ise Kayserispor'u 4-0 yendiği maçlarda birer kez fileleri havalandırarak 3 gol kaydetmişti.