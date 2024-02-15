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Spor

Trabzonspor'da zirvenin sahibi Uğurcan Çakır

Trabzonspor'da bu sezon en çok forma giyen isimlerin başındaki 27 yaşındaki deneyimli kaleci Uğurcan Çakır geldi.

Sabah15 Şubat 2024 Perşembe 14:06 - Güncelleme:
Trabzonspor'da zirvenin sahibi Uğurcan Çakır
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Trabzonspor'da, Süper Lig'de geride kalan 25 maçın tamamında ilk 11'de başlayan oyuncu yok.

24 maçın tamamında ilk 11'de başlayan tek isim ise kaleci Uğurcan Çakır. Yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece Sivasspor deplasmanında forma giyemeyen 27 yaşındaki eldiven formayı en fazla süre terleten isim oldu.

Son olarak 6 Ocak tarihinde oynanan ve 1-0 kazanılan Ankaragücü mücadelesinde kalesini kapatan Fırtına, 6 maç sonra Hatayspor'a geçit vermemişti.

Kaleci Uğurcan Çakır, bu sezon çıktığı 24 karşılaşmada 7. kez kalesinde gol görmedi.

Uğurcan Çakır'ı, 23 maç ilk 11 de başlayan Edin Visca ve 21 karşılaşmada ilk 11'de çıkan Eren Elmalı takip etti.

Onuachu 15, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlığı sebebiyle çok fazla süre bulamayan Pepe de 4 maçta ilk 11'de forma şansı buldu.

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