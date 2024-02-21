Trabzonspor'dan 5 transfer planı

Trabzonspor yaz transfer dönemi öncesi planları netleşmeye başladı.

Büyük bir değişime gitmesi beklenen Karadeniz temsilcisinin şu anda kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunuyor. Gelenler olacağı gibi gidenler de çok olacak.

İLK HEDEF ONUACHU

Kiralık futbolcular Nicolas Pepe, Paul Onuachu ve Filip Benkovic'in sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek. Bordo-mavili yönetimin ilk hedefi, özellikle Onuachu ile yola devam etmek. 29 yaşındaki Nijeryalı forvetin durumuna göre en az 5 takviye yapılması bekleniyor. Pepe için ise henüz bir karar verilmemiş durumda. Benkovic ile yollar ayrılacak.

KİRALIKLARIN DURUMU

Ayrıca Joaquin Fernandez, Taxiarchis Fountas ve sakatlık sorunları yaşayan Mislav Orsic'in kaderleri de sezonun geri kalan bölümünde belirlenecek. Kiralık olarak başka kulüplere gönderilen 5 isim de Trabzonspor'a geri dönecek. Ama şimdilik bu oyuncularla devam edilmesi planlanmıyor. Bu futbolcular arasında Flavio (Al Taaowun), Montasser Lahtimi (Wydad), Maxi Gomez (Cadiz), Dimitrios Kourbelis ve Tonio Teklic (Karagümrük) bulunuyor.