İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2024 Çarşamba / 12 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,9593
  • EURO
    33,5044
  • ALTIN
    2019.43
  • BIST100
    9363.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Trabzonspor'dan 5 transfer planı

Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor'da sezon sonu kadroya 5 takviye yapılması bekleniyor.

Sabah21 Şubat 2024 Çarşamba 10:16 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan 5 transfer planı
ABONE OL

Trabzonspor yaz transfer dönemi öncesi planları netleşmeye başladı.

Büyük bir değişime gitmesi beklenen Karadeniz temsilcisinin şu anda kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunuyor. Gelenler olacağı gibi gidenler de çok olacak.

İLK HEDEF ONUACHU

Kiralık futbolcular Nicolas Pepe, Paul Onuachu ve Filip Benkovic'in sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek. Bordo-mavili yönetimin ilk hedefi, özellikle Onuachu ile yola devam etmek. 29 yaşındaki Nijeryalı forvetin durumuna göre en az 5 takviye yapılması bekleniyor. Pepe için ise henüz bir karar verilmemiş durumda. Benkovic ile yollar ayrılacak.

KİRALIKLARIN DURUMU

Ayrıca Joaquin Fernandez, Taxiarchis Fountas ve sakatlık sorunları yaşayan Mislav Orsic'in kaderleri de sezonun geri kalan bölümünde belirlenecek. Kiralık olarak başka kulüplere gönderilen 5 isim de Trabzonspor'a geri dönecek. Ama şimdilik bu oyuncularla devam edilmesi planlanmıyor. Bu futbolcular arasında Flavio (Al Taaowun), Montasser Lahtimi (Wydad), Maxi Gomez (Cadiz), Dimitrios Kourbelis ve Tonio Teklic (Karagümrük) bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.