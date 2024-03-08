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Spor

Trabzonspor'dan açıklama geldi! İşte Uğurcan Çakır'ın sağlık durumu

Trabzonspor, Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bordo mavili ekipten yapılan açıklamaya göre milli file bekçisinin sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edildi. İşte detaylar...

8 Mart 2024 Cuma 17:00 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan açıklama geldi! İşte Uğurcan Çakır'ın sağlık durumu
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Corendon Alanyaspor ile oynadığı, kaleci Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın, Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında sağ kalçasında ağrı hisseden Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi."

Milli kalecinin en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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