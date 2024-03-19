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Spor

Trabzonspor'dan basın toplantısı açıklaması

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, ligde oynanan Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara ilişki yarın (çarşamba) 15.00'te basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

AA19 Mart 2024 Salı 17:27 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan basın toplantısı açıklaması
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Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da katılımıyla yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynanan maç sonrasında kamuoyunda Trabzon ve Trabzonspor'a yönelik yer alan eleştiriler ve yaşanan gelişmelerle ilgili olarak kulüp Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın da iştiraki ile geniş katılımlı basın toplantısı düzenlenecektir." ifadesi kullanıldı.

Toplantı, yarın saat 15.00'te Ramada Otel'de gerçekleştirilecek.

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