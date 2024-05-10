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Spor

Trabzonspor'dan dev operasyon! 3 transfer tamam, 4. yükleniyor

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Borna Barisic, John Lundstram ve Denis Dragus ile imza aşamasına geldi. Bordo mavili ekibin 4. transferi ise 23 yaşındaki Avusturyalı 10 numara Muhammed Cham olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fanatik10 Mayıs 2024 Cuma 13:36 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan dev operasyon! 3 transfer tamam, 4. yükleniyor
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Türkiye Kupası'nda finale çıkarak sezonu çifte kupayla geçirme fırsatı yakalayan Trabzonspor, bir yandan da transferlerde yoğun mesai harcıyor.

Bu sezon Süper Lig'de zirve yarışından uzak kalan, Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte ivme yakalayan ve lig üçüncülüğü ile Türkiye Kupası hedefi koyan Trabzonspor'da, yeni sezonun kadro planlaması için düğmeye basıldı. Lig sona ermeden birçok oyuncu konusunda mutlu sona ulaşmak isteyen Trabzonspor'da 3 futbolcunun transferi imza aşamasına kaldı.

Başkan Ertuğrul Doğan da Karagümrük maçı sonunda yaptığı açıklamada, "3 oyuncuyu bitirdik, 4.'sü bitmek üzere" demişti.

BARİSİC, LUNDSTRAM VE DRAGUS TAMAM

Glasgow Rangers forması giyen İskoç sol bek Borna Barisic ve İngiliz orta alan oyuncusu John Lundstram'ı bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlanan Trabzonspor yönetimi, Gaziantep FK'da kiralık olarak oynayan ve bonservisi Standard Liege'de bulunan Dragus transferini de imza aşamasına getirdi.

İŞTE FIRTINA'NIN 4. TRANSFERİ!

Doğan'ın "bitme aşamasında" dediği futbolcunun Clermont forması giyen 23 yaşındaki Avusturyalı 10 numara Muhammed Cham olduğu öğrenildi.

Bordo Mavililer'in, Muhammed Cham için Fransız ekibiyle yapılan görüşmelerde sona yaklaştığı ve oyuncunun da Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

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