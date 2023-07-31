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Spor

Trabzonspor'dan Filip Benkovic açıklaması

Trabzonspor, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında sahasında karşılaştığı Yunanistan ekibi AEK Atina'ya 3-1 mağlup oldu. Bordo-mavililer, karşılaşmanın 70. dakikasında yaşanan bir hava topu mücadelesinde sakatlanarak ambulans ile hastaneye kaldırılan Filip Benkovic'in durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 00:00 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan Filip Benkovic açıklaması
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Müsabakanın 70'inci dakikasında yüksekten gelen topa havalanan Levi Samuel Garcia ile Filip Benkovic kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncu da yerde kalırken yüzüne darbe alan ve kanaması olan Benkovic sedyeyle sahayı terk etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Benkovic'in yerine genç oyuncu Ali Şahin Yılmaz oyuna girdi. Benkovic'in burnunda kırık olduğu belirlendi.

Trabzonspor'dan yapılana açıklamada; "Takımımızın AEK Atina ile oynadığı hazırlık maçı sırasında darbe alan oyuncumuz Filip Benkovic'in yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda burun bölgesinde kırık tespit edilmiş ve anestezi altında kapalı olarak yerine oturtulmuştur. Oyuncumuz yakın gözlem amacıyla bu geceyi hastanede geçirecektir." denildi.

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