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Trabzonspor'dan flaş transfer yasağı açıklaması

Trabzonspor, FIFA'nın verdiği transfer yasağının kaldırılamadığını duyurdu.

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Bordo mavililer, "kış transfer döneminde kulübümüzün transfer penceresi 31.01.2019 tarihine kadar kapalı olacaktır." ifadelerine yer verdi.
 
 İşte resmi siteden yapılan açıklama:
 
"San Lorenzo kulübünden transfer edilen Emmanuel Mas'ın en geç 2017 yılının sonuna kadar ödenmesi gereken bonservis taksitlerinden 1.000.000-€'luk kısmının ödenmemesi nedeniyle alacaklı kulüp FIFA'ya başvurmuştu. Söz konusu borç mevcut yönetim kurulumuz döneminde ödenirken FIFA, kulübümüze ilgili dosyadan dolayı transfer yasağı cezası vermiş, bu yasağı da 1 yıl süreyle askıya almıştı.
 
Gelinen süreçte ise, Milan Kulübü'nden 2017-2018 sezonunda toplam 11.000.000-€ Euro karşılığında transfer edilen ve ilk taksitleri de mevcut yönetim kurulumuz döneminde ödenen Jose Ernesto Sosa ile Juraj Kucka'nın ikinci bonservis taksiti olan 2.200.000-€'nun ödenmemesi sonucunda söz konusu kulüp FIFA'ya başvurmuştur. FIFA, Milan Kulübü'nün başvurusu sonrasında askıda beklettiği transfer yasağını uygulamaya koymuştur. Geçtiğimiz hafta itibariyle Milan Kulübü'nün şikayetine konu olan 2.200.000-€'nun ödenmesine rağmen FIFA tarafından verilen bu karar kaldırılmamıştır.
 
Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yasağın kaldırılmasına yönelik gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki hukuk firmalarıyla birlikte FIFA ve CAS'a yaptığı itirazlar ne yazık ki kabul edilmemiştir. Sadece bir transfer döneminde geçerli olmak üzere; yani içinde bulunduğumuz kış transfer döneminde kulübümüzün transfer penceresi 31.01.2019 tarihine kadar kapalı olacaktır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
 

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