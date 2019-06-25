Trabzonspor'dan golcü harekatı

Ekonomik anlamda kötü günler geçirmesine rağmen kadro olarak bu sezon şampiyonluğa oynayacak olan Trabzonspor’da forvet arayışları tam gaz devam ediyor.

TRABZONSPOR BOZENİK'İ İSTİYOR

Rodallega’nın Denizlispor’la anlaşmasının ardından ileri uca takviye yapmak isteyen Trabzonspor, gelecek vaat eden genç yetenekleri kıskaca alırken, bordo mavili kulübün 2 forvetle çoktan temasa geçtiği öğrenildi. Bonservis ücreti olarak son derece kısıtlı bir bütçeye sahip olan Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun Zilina forması giyen Robert Bozenik’i gündemine aldığı belirtildi.

BOZENİK OLMAZSA GAİCH

Slovakya Ligi’nde oynadığı futbolla bir hayli dikkat çeken ve 39 maçta 15 gol 2 asistlik performans ortaya koyan Bozenik Trabzonspor tarafından dikkatle takip edilirken, 19 yaşındaki futbolcunun bazı İtalyan kulüplerinin de göz hapsinde olduğu belirtildi. 2 kez Slovakya Milli Takım kadrosuna çağrılan Bozenik için Zilina’nın kapısını çalmaya hazırlanan Ağaoğlu’nun bu futbolcuyu çok istediği ifade edilirken, olası ters bir durumda Karadeniz temsilcisinin San Lorenzo’da oynayan Adolfo Gaich’i gündemine alacağı bildirildi.

San Lorenzo ve Arjantin U20 formaları giyen Gaich henüz 20 yaşında.