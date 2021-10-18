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Spor

Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Bruno Peres açıklaması

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta sakatlanan Anthony Nwakaeme ve Bruno Peres'in sağlık durumlarıyla ilgili, bordo mavili kulübün doktoru Hakan Çelik'ten bir açıklama geldi.

DHA18 Ekim 2021 Pazartesi 14:19 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 14:19
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Trabzonspor Kulübü'nden, sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme ve Bruno Peres'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama geldi.

Bordo-mavili kulübün doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, dünkü Fenerbahçe maçında sakatlanan Bruno Peres ve Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız müsabakada sakatlanan Bruno Peres'in çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağda ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sağ kalçasında gerilme hisseden Anthony Nwakaeme'nin ise tedavisine başlanmış olup yarın MR çekilmesi planlanmaktadır" denildi.

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