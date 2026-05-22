İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2026 Cuma / 6 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7462
  • EURO
    53,108
  • ALTIN
    6630.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Visca'ya plaket!
Spor

Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Visca'ya plaket!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da takımın tecrübeli oyuncuları Anthony Nwakaeme ve Edin Visca'ya plaket verildi.

HABER MERKEZİ22 Mayıs 2026 Cuma 21:14 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Visca'ya plaket!
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da takımın tecrübeli futbolcuları Anthony Nwakaeme ve Edin Visca'ya plaket takdim edildi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Futbolcularımız Edin Vişça ve Anthony Nwakaeme'ye, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Tümosan Konyaspor ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde teşekkür plaketi takdim edildi.

Kulübümüze verdikleri emek, yaşattıkları unutulmaz başarılar ve Trabzonspor forması altında gösterdikleri mücadele dolayısıyla düzenlenen törende; Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Başkan Yardımcımız Nevzat Kaya tarafından futbolcularımıza plaketleri verildi.

Trabzonspor'umuzun elde ettiği başarılarda önemli pay sahibi olan Edin Vişça ve Anthony Nwakaeme, sahadaki performanslarının yanı sıra karakterleri, profesyonellikleri ve camiamızla kurdukları güçlü bağ ile taraftarlarımızın gönlünde özel bir yer edindi.

Plaket takdiminin ardından futbolcularımız tribünleri selamlayarak taraftarlarımızın tezahüratlarına karşılık verdi. Duygusal anların yaşandığı organizasyonda taraftarlarımız, her iki futbolcumuza da sevgi gösterilerinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Panik anları güvenlik kamerasında! Depremin yeni görüntülerine ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.