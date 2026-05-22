Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Visca'ya plaket!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da takımın tecrübeli futbolcuları Anthony Nwakaeme ve Edin Visca'ya plaket takdim edildi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Futbolcularımız Edin Vişça ve Anthony Nwakaeme'ye, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Tümosan Konyaspor ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde teşekkür plaketi takdim edildi.

Kulübümüze verdikleri emek, yaşattıkları unutulmaz başarılar ve Trabzonspor forması altında gösterdikleri mücadele dolayısıyla düzenlenen törende; Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Başkan Yardımcımız Nevzat Kaya tarafından futbolcularımıza plaketleri verildi.

Trabzonspor'umuzun elde ettiği başarılarda önemli pay sahibi olan Edin Vişça ve Anthony Nwakaeme, sahadaki performanslarının yanı sıra karakterleri, profesyonellikleri ve camiamızla kurdukları güçlü bağ ile taraftarlarımızın gönlünde özel bir yer edindi.

Plaket takdiminin ardından futbolcularımız tribünleri selamlayarak taraftarlarımızın tezahüratlarına karşılık verdi. Duygusal anların yaşandığı organizasyonda taraftarlarımız, her iki futbolcumuza da sevgi gösterilerinde bulundu.