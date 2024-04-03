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Spor

Trabzonspor'dan PFDK kararlarına tepki! ''Adaletiniz batsın''

Trabzonspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe maçına ilişkin verdiği cezalara isyan etti.

3 Nisan 2024 Çarşamba 15:14 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan PFDK kararlarına tepki! ''Adaletiniz batsın''
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı. Trabzonspor'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 maç sahasında seyircisiz oynama ve 3 milyon lira para cezası verildi.

Bordo mavili kulüp, PFDK kararlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Trabzonspor'un paylaşımında TFF'ye yönelik olarak "Adaletiniz batsın! Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin!" ifadeleri kullanıldı.

KİME NE CEZA VERİLDİ?

Trabzonspor: İç sahada 6 maç seyircisiz oynama, toplam 3 milyon 112 bin TL para cezası

Bright Osayi-Samuel: Ceza tayinine yer yok

Jayden Oosterwolde: 1 maç men, toplam 52 bin TL para cezası

İrfan Can Eğribayat: 1 maç men, 13 bin TL

Egemen Korkmaz: 1 maç men, 13 bin TL

Kürşat Çiftlik, Okan Özkan: 15 gün hak mahrumiyeti

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